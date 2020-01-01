В Украине вырос размер больничных и декретных: Озвучены цифры

День временной потери трудоспособности украинца обходится бюджету в 321 гривну.

Среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности в Украине в первом полугодии 2020 года составил 321,23 гривны. Об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования,

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Согласно сообщению, эта сумма на 51,57 гривны, или на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом среднедневной размер пособия по беременности и родам за первые 6 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15,8% - с 241,72 до 279,8 гривен.

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В Фонде соцстрахования напомнили, что пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и может составлять от 50% до 100% средней заработной платы.

Напомним, что Фонд социального страхования разъяснил, как получить компенсацию утраченного заработка из-за коронавируса.