В Минсоцполитики рассказали, насколько вырастет пенсия в 2021 году

По словам Лазебной, пенсию будут повышать в три этапа.

В 2020 году в Украине будет три этапа повышения пенсий. Об этом в интервью Mind сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, 1 марта 2021 года будет проведена индексация пенсий. А 1 июля и 1 декабря 2020 года в Украине увеличится размер прожиточного минимума, соответственно, состоится автоматический перерасчет минимальных пенсий.

“Мы уже готовимся к следующему году. Следует улучшать платежную дисциплину, мы нуждаемся в легализации и развитии экономики. Но нам надо повысить прожиточный минимум, провести индексацию: в этом году это было 11%, в 2021 году, по прогнозам, может быть около 15%“, - сказала чиновница.

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Также, по словам Лазебной, еще в декабре 2020 года Пенсионный фонд сделает автоматический перерасчет пенсий на основе уровня прожиточного минимума. Лазебная уточнила, что ожидаемый уровень средней пенсии к концу года составит 3,5 тыс грн.

Напомним, что с 1 июля в Украине был повышен прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн. В связи с этим в стране выросли минимальные зарплаты и пенсии.