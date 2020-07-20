Курорты Черного и Азовского морей с нетерпением ждут отдыхающих.

Куда поехать в Украине на море 2020: Три недорогих варианта depositphotos.com

Из-за запрета на въезд в большинство зарубежных стран в связи с пандемией COVID-19 летний отдых-2020 украинцы в основном вынуждены проводить на отечественных курортах. Мы выбрали три наиболее приемлемых варианта для проведения отпуска на морском побережье Украины.

Одесская область, Затока

Курортный поселок городского типа на берегу Черного моря. Протяженность песчаных пляжей составляет около 5 километров, ширина достигает 100 метров. Морское дно пологое, без резких перепадов и углублений.

Куда поехать в Украине на море 2020: Три недорогих варианта flickr.com/

На побережье сосредоточены, рестораны, бары и ночные клубы. В Затоке ежегодно проводятся разнообразные концерты и фестивали - например, “Koktebel Jazz Fest“.

Сколько стоит проезд

Ж/д билет: Киев-Одесса - 226,75 грн, Львов-Одесса - 222,66 грн, Харьков-Одесса - 372,08 грн.

Автобусный билет: Одесса-Затока - 55,90 грн.

Сколько стоит проживание

Двухместный гостиничный номер, 6 ночей - от 5940 грн.

Частный сектор, сутки - от 170 грн/чел.

Херсонская область, Железный Порт

Курортный поселок на берегу Черного моря с широкими песчаными пляжами. Ориентирован преимущественно на молодежный отдых - оживленная набережная усеяна ночными клубами, барами и кафе.

Куда поехать в Украине на море 2020: Три недорогих варианта flickr.com/

Жилье в Железном Порту находится на нескольких береговых линиях. В основном это отели, пансионаты и коттеджи в частном секторе.

Сколько стоит проезд

Ж/д билет: Киев-Херсон - 269,96 грн, Львов-Херсон - 280,97 грн, Харьков-Херсон - 214,28 грн.

Автобусный билет: Херсон-Железный Порт - 105,72 грн.

Сколько стоит проживание

Двухместный гостиничный номер, 6 ночей - от 5700 грн.

Частный сектор, сутки - от 150 грн/чел.

Запорожская область, Кирилловка

Поселок на берегу Азовского моря, самый южный населенный пункт Запорожской области. К услугам отдыхающих - более 500 баз отдыха, частных отелей, пансионатов и коттеджей, санатории и около 18 детских оздоровительных медучреждений, расположенных как на косах, так и в самом ПГТ.

Куда поехать в Украине на море 2020: Три недорогих варианта flickr.com

Здесь можно найти отдых на любой вкус и по своим финансовым возможностям - от “цивилизованных“ баз отдыха и пансионатов с многоэтажными корпусами и питанием, до отдыха в палаточном городке или частном секторе.

Сколько стоит проезд

Ж/д билет: Киев-Мелитополь - 350,35 грн, Львов-Мелитополь - 253,61, Харьков-Запорожье - 431,91 грн.

Автобусный билет: Мелитополь-Кирилловка - 65,11 грн, Запорожье-Кирилловка - 190,41 грн.

Сколько стоит проживание

Двухместный гостиничный номер, 6 ночей - от 4845 грн.

Частный сектор, сутки - от 100 грн/чел.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рассказали, что украинцы могут планировать отпуск за границей в 2020 году.