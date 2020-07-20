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НАПК проверит декларации Зеленского и Порошенко: Подробности

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Под прицел агентства попали также бывшие и нынешние министры и глава Харьковской ОГА.
НАПК проверит декларации Зеленского и Порошенко
НАПК проверит декларации Зеленского и Порошенко
depositphotos.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларации Владиимра Зеленского и Петра Порошенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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“С начала перезапуска НАПК на проверку взято 468 деклараций. В частности, начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что НАПК начало проверять декларации еще 11 должностных лиц:

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  • Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики;
  • Дмитрий Дубилет, бывший министр Кабинета министров;
  • Илья Емец, бывший министр здравоохранения;
  • Андрей Загороднюк, бывший министр обороны;
  • Павел Климкин, бывший министр иностранных дел;
  • Евгений Нищук, бывший министр культуры;
  • Алексей Кучер, председатель Харьковской областной государственной администрации;
  • Александр Шефер, первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области;
  • Константин Марьевич, начальник отдела обеспечения работы министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
  • Сергей Перепелятник, директор КП “Кременчугская городская телерадиокомпания“;
  • Лариса Ткач, заместитель начальника ЖЭУ “Печерскжитло“.

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“Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками“, - говорится в сообщении.

Среди других оснований для проверки в ведомстве называют следующие:

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  • информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц;
  • несоответствие уровня жизни чиновника задекларированным имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни;
  • выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля;
  • декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку “Член семьи не предоставил информацию“.

Напомним, что Национальное агентство по предупреждению коррупции начало мониторинг образа жизни чиновников.

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Теги: Зеленский, Порошенко, НАПК, декларации
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