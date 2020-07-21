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Илон Маск дебютировал в ТОП-5 самых богатых людей планеты

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Состояние основателя Tesla перевалило за $74 млрд.
Илон Маск дебютировал в ТОП-5 самых богатых людей планеты
Илон Маск дебютировал в ТОП-5 самых богатых людей планеты
EPA/UPG

Основатель корпорации Tesla Илон Маск впервые поднялся на пятое место в рейтинге самых богатых людей мира. Об этом сообщает Forbes. По данным издания, состояние Маска оценивается в $74,2 млрд.

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Стоимость акций Tesla на бирже Nasdaq выросла на 9,47% и сейчас составляет $1643 за акцию. Всего с начала 2020 года акции Tesla подорожали почти на 300%.

Лидерство в рейтинге самых богатых людей планеты удерживает основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого составляет $189 млрд. Далее идет президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($113,8 млрд). Замыкает ТОП-3 сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($113,4 млрд). Четвертое место - у основателя Facebook Марка Цукерберга ($90,3 млрд).

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Впервые Илон Маск оказался в рейтинге Forbes в 2012 году, заняв 190 место с чистой прибылью в $2,4 млрд. 1 января 2020 года он был 37-м самым богатым человеком на планете.

Напомним, что в начале июля Илон Маск вошел в ТОП-7 долларовых миллиардеров в мире.

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Теги: Илон Маск, Tesla, Forbes
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