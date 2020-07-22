Количество задекларировавших более миллиона гривен дохода украинцев за год увеличилось на 3 тысячи.

По итогам декларационной кампании-2020 почти 8 тысяч украинцев задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы.

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Согласно сообщению, количество таких граждан по сравнению с 2019 годом возросло на 3 тыс. При этом 3 человека указали доходы в сумме более 1 млрд грн. Это - два киевлянина и один житель Днепра.

“В общей сложности миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определены к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств“, - говорится в сообщении.

Известно, сколько украинцев задекларировали более 1 млн грн дохода Государственная налоговая служба Украины

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В ГНС также уточнили, что наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, насчитывается в Киеве - 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях - 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

“Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военного сбора) определено жителем г.. Киев. Он заплатит 304,0 млн гривен“, - добавили в налоговой.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции пообещало проверить декларации Владиимра Зеленского и Петра Порошенко.