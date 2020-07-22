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В Минфине рассказали, какой будет "минималка" в сентябре

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По словам Марченко, правительство готово к повышению с сентября минимальной зарплаты до 5 тыс грн.
В Минфине рассказали, какой будет "минималка" в сентябре
В Минфине рассказали, какой будет "минималка" в сентябре
Сергей Марченко/Facebook

В Украине есть ресурс для увеличения минимальной заработной платы до 5 тыс грн с 1 сентября 2020 года. Об этом в интервью zn.ua заявил министр финансов Сергей Марченко.

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“Мы готовы к повышению до 5 тысяч гривен. Ресурс есть и целесообразность также. Это нам позволит частично покрыть дефицит Пенсионного фонда и ускорить некоторые процессы в экономике. 5 тысяч гривен для нас - подъемная история“, - сказал чиновник.

В то же время, по словам Марченко, на 2021 год поставлена задача поднятия “минималки“ до 6-6,5 тыс грн. Министр отметил, что при формировании бюджета-2021 Кабмин будет исходить именно из таких макроэкономических прогнозов.

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“Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты (потому что в них оседает большая часть НДФЛ) и Пенсионный фонд, а государственный бюджет выигрывает только частично, потому что бюджетная сфера существенно вырастет“, - сказал Марченко.

Напомним, что правительство запланировало три этапа повышения минимальной зарплаты на 2021 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Теги: минимальная зарплата, Марченко, Минфин, соцстандарты
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