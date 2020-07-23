Кабмин выделил 70 млн грн на соцпомощь: Куда пойдут деньги

Правительство выделило средства на компенсацию пострадавшим в пожарах и помощь семьям погибших в АТО.

Кабинет министров выделил средства на компенсацию пострадавшим от пожаров в Луганской и Житомирской областях. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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Так, на первоочередные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, имевшей место в Луганской области, выделено 54,7 млн грн.

“Большая часть из выделенных средств пойдет на материальную помощь семьям погибших и на то, чтобы люди могли восстановить себе жилье“, - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Еще 2,1 млн грн Кабмин дополнительно выделил для помощи пострадавшим от пожара в Житомирской области.

Также в среду правительство выделило 13,1 млн грн на выплату одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших или ставших лицами с инвалидностью во время участия в антитеррористической операции.

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“Поддержка граждан во время кризиса особенно важна и является прямой обязанностью государства. Особенно важно для нас продемонстрировать последовательность в поддержке семей тех военных, которые отдали свою жизнь за страну“, - сказал премьер.

Напомним, что убыток от пожаров на Луганщине оценен в более 450 миллионов гривен.