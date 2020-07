Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах: Подробности

Новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко внес изменения в декларацию о доходах. Об этом сообщает НВ.

Так, в разделе “движимое имущество“ Шевченко, среди прочего, указал несколько единиц наручных часов марок Audemar Piguet, Rolex и Breguet, ручные драгоценные браслеты Messika, Van Cleef, Jacob & Co, три набора сережек, три набора колец из драгоценного металла, сумку Hermes и две шубы Maurizio Braschi.

В разделе “движимое имущество - транспортные средства“ Шевченко, как свою собственность, указал квадроцикл Outlander Max 1000R LTD.

В совместной собственности семьи Шевченко появились облигации Ощадбанка на сумму почти 9,5 млн грн. По этим ценным бумагаи в 2019 году семья главы НБУ получила 682,5 грн.

Семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 долларов (83,8 миллиона гривен в пересчете на сегодняшний курс гривны 27,79 гривны/доллар). Также в этом же банке на счету у них есть 9 741 евро и 68 783 долларов в глобальном климатическом фонде Ломбард Одиер. А на счетах в Expobank CZ as Шевченко хранит 96 038 евро.