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Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах: Подробности

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Шевченко добавил информацию о счете в швейцарском банке и наличии дорогих часов.
Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах
Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах
facebook.com/NationalBankOfUkraine

Новый председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко внес изменения в декларацию о доходах. Об этом сообщает НВ.

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Так, в разделе “движимое имущество“ Шевченко, среди прочего, указал несколько единиц наручных часов марок Audemar Piguet, Rolex и Breguet, ручные драгоценные браслеты Messika, Van Cleef, Jacob & Co, три набора сережек, три набора колец из драгоценного металла, сумку Hermes и две шубы Maurizio Braschi.

В разделе “движимое имущество - транспортные средства“ Шевченко, как свою собственность, указал квадроцикл Outlander Max 1000R LTD.

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В совместной собственности семьи Шевченко появились облигации Ощадбанка на сумму почти 9,5 млн грн. По этим ценным бумагаи в 2019 году семья главы НБУ получила 682,5 грн.

Семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 долларов (83,8 миллиона гривен в пересчете на сегодняшний курс гривны 27,79 гривны/доллар). Также в этом же банке на счету у них есть 9 741 евро и 68 783 долларов в глобальном климатическом фонде Ломбард Одиер. А на счетах в Expobank CZ as Шевченко хранит 96 038 евро.

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“Кроме того, Кирилл Шевченко указал, что у него есть наличные деньги: 20 тысяч долларов, 105 тысяч гривен, 10 тысяч евро и у его жены - 15 тысяч евро, 27 тысяч долларов, 120 тысяч гривен. В разделе “финансовые обязательства“ появилась информация о том, что Кирилл Шевченко должен уплатить 236 979 гривен налогов“, - сообщает издание.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины. В тот же день он подал декларацию о доходах.

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Теги: Шевченко, декларации, доходы, НБУ
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