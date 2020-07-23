В Украине вырос размер помощи по беременности и родам: Названы цифры
В первом полугодии 2020 года на пособие по беременности и родам в Украине было направлено 2,4 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Фонда социального страхования.
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Согласно сообщению, Фонд профинансировал выплаты пособий по беременности и родам для 74,8 тысяч женщин, закрыв почти 8,5 млн дней декретных отпусков.
“Расходы на пособия по беременности и родам выросли на 195,8 млн грн, или 9% по сравнению с тем же периодом 2019 года“, - говорится в сообщении.
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В Фонде уточнили, что пособие по беременности и родам в размере 100% средней заработной платы предоставляется работающим женщинам Украины за весь период отпуска по беременности и родам. Среднедневной размер такого пособия по сравнению с 2019 годом вырос на 15,8% - до 279,8 гривен.
Напомним, что в Украине вырос размер больничных и декретных.
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