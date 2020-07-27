У Зеленского рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары

По словам Устенко, золотовалютные резервы Украины приближаются к максимуму с 2012 года.

Причин для массовой скупки американской валюты населением на сегодняшний день нет. Об этом в эфире Украина 24 сообщил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

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“Считаю, что не стоит скупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет“, - сказал Устенко.

Он пояснил, что в ближайшее время в Украине прогнозируется существенное увеличение золотовалютных резервов.

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“28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов. Резервы будут на уровне, превышающем 30 млрд долларов. Это исторический максимум, начиная с 2012 года“, - сказал советник президента.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко недавно заявил, что стабильности курса гривны к доллару до конца 2020 года ничего не угрожает.