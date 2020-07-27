В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на газ и электроэнергию
Цена на электрическую энергию для населения в Украине пока повышаться не будет. Об этом в понедельник во время брифинга заявила и. о. министра энергетики Ольга Буславец, сообщает УНИАН.
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“Относительно тарифов на электроэнергию. Вы знаете, что у нас зафиксированный тариф только для населения, и пока он остается неизменным“, - сказала чиновница.
При этом, по словам Буславец, цена на газ будет формироваться рынком, следовательно, она может измениться.
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“Что касается газа, у нас полностью либерализованный рынок. Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время. Это рыночное формирование цены“, - отметила и. о. министра.
Напомним, что правительство Украины не намерено сокращать субсидии в 2021 году.
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