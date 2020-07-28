Закон о защите украинцев от коллекторов проверят на коррупционные риски
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет антикоррупционную экспертизу законопроекта №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности“. Об этом сообщается на сайте НАПК.
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Согласно сообщению, в результате мониторинга было обнаружено, что законопроект содержит признаки коррупционных факторов. По документу получена информация об угрозах и возможных нарушениях Закона Украины “О предотвращении коррупции“.
В НАПК пообещали предоставить результаты экспертизы и рекомендации по устранению факторов, способствующих коррупции, соответствующим комитетам ВР для доработки перед вторым чтением.
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Как известно, в конце 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности“ в первом чтении.
Напомним, что на Донбассе школьник застрелил коллектора за долги отца.
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