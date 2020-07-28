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Закон о защите украинцев от коллекторов проверят на коррупционные риски

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В НАПК нашли в документе признаки коррупционных факторов.
Закон о защите украинцев от коллекторов проверят на коррупционные риски
Закон о защите украинцев от коллекторов проверят на коррупционные риски
depositphotos.com

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет антикоррупционную экспертизу законопроекта №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности“. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Согласно сообщению, в результате мониторинга было обнаружено, что законопроект содержит признаки коррупционных факторов. По документу получена информация об угрозах и возможных нарушениях Закона Украины “О предотвращении коррупции“.

В НАПК пообещали предоставить результаты экспертизы и рекомендации по устранению факторов, способствующих коррупции, соответствующим комитетам ВР для доработки перед вторым чтением.

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Как известно, в конце 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности“ в первом чтении.

Напомним, что на Донбассе школьник застрелил коллектора за долги отца.

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Теги: НАПК, коллекторы, коррупционные схемы
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