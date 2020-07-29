В Украине резко выросла средняя зарплата: Госстат озвучил цифры

Больше всего в среднем зарабатывают в Киеве, самые низкие зарплаты - в Черновицкой области.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в июне 2020 года составила 11,579 тыс грн. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, это в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы, которая составила 4,723 тыс грн.

“По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 9,8%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2019 г.) - на 7,4%“, - говорится в сообщении.

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Согласно данным Госстата, самая высокая средняя зарплата в июне начислялась в Киеве - 16,393 тыс грн, самая низкая - в Черновицкой области - 9,504 тыс грн.

Напомним, что в НБУ предлагают отменить карантинное ограничение зарплат чиновников.