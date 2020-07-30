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Главы набсоветов госкомпаний просят Зеленского отменить ограничение зарплат

Комментариев: 2
Гендиректор Укроборонпрома лично передал Зеленскому два письма.
Главы набсоветов госкомпаний просят Зеленского отменить ограничение зарплат
Главы набсоветов госкомпаний просят Зеленского отменить ограничение зарплат
depositphotos.com

Главы наблюдательных советов государственных компаний обратились к президенту Украины с просьбой решить проблему с введенным на период карантина ограничением их зарплат. Об этом сообщил генеральный директор концерна “Укроборонпром“ Айварас Абромавичус, сообщает Интерфакс-Украина. По его словам, письма с такой просьбой он уже передал главе государства.

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“По зарплатам лично дал два письма: одно - от глав набсоветов всех госкомпаний, и одно - лично от меня, что страдают 36 руководителей очень важных госкомпаний по поводу этого ограничения“, - сказал Абромавичус.

По его словам, на эту тему произошел откровенный разговор с президентом, который “уже понимает эту проблему“.

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“Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти ограничения“, сказал гендиректор Укроборонпрома.

Напомним, что в конце апреля Кабинет министров Украины ограничил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний 47 тысячами гривен.

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Теги: Абромавичус, Зеленский, наблюдательный совет
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Комментариев (2)
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IrenaSH    30.07.2020, 10:39
Оценка:  0
IrenaSH
Не хватает бедолагам...
ktrvbcffer    30.07.2020, 10:29
Оценка:  -20
ktrvbcffer
Соросята в шоке!Похоже с голода пухнуть начали...Зе и Ко,сделайте"минималку"в 47000 гривен.Чтобы все так же"страдали"как и эти мрази!
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