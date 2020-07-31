По мнению Малюськи, мораторий может спровоцировать рост коррупции и криминализацию процесса "выбивания" долгов.

В Минюсте хотят отмены моратория на взыскание имущества по валютным кредитам Денис Малюська/Facebook

Министерство юстиции Украины призывает президента Владимира Зеленского наложить вето на принятый Верховной Радой закон №3640, который запрещает принудительное взыскание имущества по валютным кредитам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Денис Малюська.

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По его словам, продление соответствующего запрета может привести к увеличению расходов должников, защищенных мораторием, поскольку в цену товаров и услуг, которые им продаются, сразу закладывается риск неуплаты.

Также, по мнению министра юстиции, мораторий может спровоцировать рост коррупции, ухудшение инвестиционного климата и криминализацию процесса “выбивания“ долгов.

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“За должника рано или поздно заплатит государство через механизмы гарантий государства по исполнению судебных решений и специальную бюджетную программу, международные арбитражи или решения Европейского суда по правам человека“, - написал Малюська.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины продлила мораторий на взыскание имущества по валютным кредитам. Соответствующий законопроект №3640 поддержали 349 народных депутатов.