Укрзализныця возобновляет соцвыплаты сотрудникам

Для некоторых работников будет отменена четырехдневная рабочая неделя.

С 1 августа Укрзализныця возобновляет все предусмотренные социальные выплаты, которые до этого были отложены в связи с пандемией. Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, также будет отменена четырехдневная рабочая неделя для сотрудников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, и для родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

“Благодаря внедрению антикризисного плана, постепенному увеличению объемов перевозок грузов, восстановлению пассажирских перевозок мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании“, - сказал и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик.

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В частности, работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени.

“Отсроченные социальные выплаты работникам будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца этого года“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с карантинными ограничениями в Укрзализныце была введена четырехдневная рабочая неделя.