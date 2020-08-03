Получатель соцпомощи сможет тратить средства компенсации в течение года для приобретения определенных вещей.

Министерство социальной политики опубликовало инструкцию, как получить компенсацию “пакета малыша“ в виде денежных средств. Разъяснение размещено на Facebook-странице ведомства.

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Отмечается, что получателями соцпомощи являются родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери/отца - патронатные воспитатели, опекуны новорожденного ребенка (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).

Получатель должен обращатиться в АО “ПриватБанк“, заключить с ним договор и открыть счет со специальным режимом использования. После этого он получает специальную социальную карту.

Как получить “пакет малыша“ деньгами: Инструкция facebook.com/MLSP.gov.uafacebook.com/MLSP.gov.ua

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Отмечается, что родители/опекуны в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства/пребывания с заявлением и пакетом документов, который можно подать в электронном виде. В него входят:

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия вида на жительство/удостоверения беженца/справки об обращении за защитой в Украине/удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите (для иностранцев и лиц без гражданства);

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

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копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);

справка из роддома о неполучении единовременного натуральной помощи “пакет малыша“ (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

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“Получатель самостоятельно тратит средства денежной компенсации в течение года в определенных заведениях торговли или через интернет-магазины для приобретения определенных вещей: детских товаров - средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в том числе подгузников, салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, детских игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; товаров для роженицы“, - уточняется в инструкции.

Напомним, что стоимость “пакета малыша“ на детей, рожденных в 2020 году, будет компенсирована украинским родителям деньгами. Соответствующий проект правительственного решения разработало Министерство социальной политики.