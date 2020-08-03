В Минздраве пообещали поднять зарплаты врачам и водителям "скорой": Детали

Степанов признал, что нынешние условия работы экстренной медпомощи являются недопустимыми.

Бюджет на экстренную медицинскую помощь на 2021 год в размере 15,9 млрд грн учитывает справедливую зарплату работникам службы. Об этом во время рабочей поездки в Ривненскую область заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Он подчеркнул, что в следующем году предполагается существенное увеличение заработной платы работникам ЭМП.

“Заработная плата водителя должна быть не 3,5-4,5 тысячи гривен, как сейчас, а 10-12 тысяч гривен, среднего медицинского персонала, то есть медсестер, фельдшеров - не 5,5-6 тысяч гривен, а около 15-16 тысяч гривен, врачей - 20-22 тысяч гривен и диспетчеров - на уровне 12-13 тысяч гривен“, - сказал Степанов.

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По его словам, в структуре экстренной медицинской помощи в Украине сейчас задействованы около 40 тысяч медработников. Степанов признал, что условия, в которых они работают, являются недопустимыми.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ближайшие пару лет в Украине будет полностью обновлен парк "скорых".