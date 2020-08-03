В Украине заработал рынок газа: Что изменится для потребителей

Отныне клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Отныне клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и сервиса, сообщает Экономическая правда.

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Потребителей после запуска рынка ожидают два принципиальных изменения. Так, украинцы могут свободно менять поставщика. Это можно было делать еще с 2015 года, однако ранее регулируемая цена почти всегда была ниже рыночной.

Цены на газ будет формировать рынок, поэтому появляется смысл в поиске поставщика, который предложит лучшую цену на сервис. Кроме того, накануне старта рынка газа регулятор существенно упростил процедуру перехода от одного поставщика к другому.

Второе ключевое изменение касается именно цены на газ, которая отныне будет рыночной. В Украине в последние годы существовали две цены на газ. Рыночная цена действовала для промышленности, она зависит от котировок на европейских хабах и устанавливается ежемесячно. Для населения действовал уже упомянутый механизм PSO, который в последние годы несколько раз менялся.

“Сначала цена фиксировалась на одном уровне на определенный период (такой механизм был актуальным, когда цены на мировом рынке были высокими), а впоследствии стоимость начали определять по формуле “стоимость газа на европейском хабе+доставка в Украину“, - говорится в материале.

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Издание уточняет, что ранее этим занимался “Нафтогаз“, который обнародовал цену 22 числа каждого месяца. Отныне же цены на газ как для промышленности, так и для населения будут приравнены к европейским, и в зависимости от ситуации на рынке стоимость ресурса может существенно расти или снижаться.

Напомним, что в новом постановлении Кабмина Украины на компанию “Нафтогаз“ были возложены еще на один месяц - до 1 августа 2020 года - спецобязательства по продаже газа для нужд населения.