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Сын украинского олигарха купил остров в Италии - СМИ

Комментариев: 1
Александр Богуслаев стал владельцем острова Гальинара за 10 млн евро.
Сын украинского олигарха купил остров в Италии - СМИ
Сын украинского олигарха купил остров в Италии - СМИ
depositphotos.com

Сын бывшего владельца компании “Мотор Сич“ Вячеслава Богуслаева Александр приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.

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Согласно сообщению, остров Гальинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова - менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров.

“В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам. Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Гальинарой более 40 лет“, - говорится в сообщении.

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По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае 2020 года и завершились 17 июля. 42-летний Александр Богуслаев является сыном Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца компании “Мотор Сич“.

Напомним, что нардеп четырех созывов и экс-владелец компании “Мотор Сич“ Вячеслав Богуслаев проиграл на выборах в Верховную Раду кандидату от партии “Слуга народа“, свадебному фотографу Сергею Штепе.

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Теги: Мотор Сич, украинские олигархи, Богуслаев, острова
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.08.2020, 14:53
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гость
Когда-то глупым лохам , которые зовутся украинцы, хитрожопое племя навешало лапши на уши, что стоит распродать народную собственность и отдать ее в частные руки, и лохи заживут припеваючи. Теперь хитрожопые покупают острова , а лохам на еду не хватает !
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