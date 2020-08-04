Запуск рынка газа: Эксперт спрогнозировал, что будет с тарифами

Благодаря заполненности ПХГ повышение цен произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

Цены на газ в Украине после открытия рынка газа для населения с 1 августа вырастут. Об этом в комментарии УНИАН сказал президент Ассоциации “Газовые трейдеры Украины“ Андрей Мизовец.

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При этом, по его словам, благодаря заполненности подземных хранилищ газа повышение цен произойдет не так стремительно, как могло бы быть.

“Общемировая тенденция цен на энергоносители очень хорошая для потребителей. Цены низкие и долго еще будут низкими потому, что спад в промышленности. Плюс заполненность газом хранилищ из-за того, что предыдущая зима была очень теплая. В Европе хранилища практически заполнены, и рост запасов в наших хранилищах тоже говорит о том, что тенденция будет продолжаться“, - сказал эксперт.

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Мизовец также отметил, что на качество газа, которое получает потребитель, не сможет повлиять смена поставщика, которую можно осуществлять в рамках открытия рынка газа для населения.

“Речь идет об одном и том же ресурсе, который приходит из одной и той же трубы. Поэтому качество газа, который будет поставлять компания текущая или любая другая, никаким образом не изменится. В газотранспортной системе весь газ соответствует государственным стандартам“, - уточнил эксперт.

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При этом, по его словам, поставщики газа смогут бороться между собой ценой своих услуг, сервисом и скоростью реагирования на запросы потребителя.

Напомним, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения. Отныне клиент сам может выбирать поставщика в зависимости от цены и уровня сервиса.