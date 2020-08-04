Сумма выплат по частичной безработице в Украине приближается к 2 млрд

Больше всего заявок приходит от работодателей Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

По состоянию на 3 августа украинские работодатели подали в центры занятости более 215,7 тыс пакетов документов в рамках госпрограммы по частичной безработице. Из них более 188 тыс поступило от ФЛП, которые являются застрахованными лицами. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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“Через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более 357 000 человек, из них 174,5 тысячи - ФЛП. Программой уже профинансировано 1 829,9 млн грн“, - говорится в сообщении.



Также в Минэкономики отмечают, что лидерами по количеству поданных заявок от предпринимателей остаются работодатели Харьковской, Львовской, Донецкой, Сумской и Черновицкой областей.

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“В последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 000 человек, в мае их количество составляло 97 000 человек, в июне - 75 000 человек, в июле - 68 000“, - уточнили в министерстве.

Кроме того, отмечается, что 46% от всех трудоустроенных удалось задействовать в сельском хозяйстве, 14% - в перерабатывающей промышленности и 13% - в сфере торговли.

Напомним, что по состоянию на 24 июля благодаря программе по частичной безработице были сохранены рабочие места для 348 тысяч украинцев, из них 169 тысяч - ФЛП.