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НАПК проверит декларации еще 19 чиновников: Названы фамилии

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В поле зрения агентства попали 12 бывших и нынешних заместителей министров.
НАПК проверит декларации еще 19 чиновников: Названы фамилии
НАПК проверит декларации еще 19 чиновников: Названы фамилии
depositphotos.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 19 должностных лиц. Об этом сообщается на сайте НАПК.

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Согласно сообщению, в списке субъектов декларирования - 12 нынешних и бывших заместителей министров. В частности, речь идет о:

  • первом замминистра инфраструктуры Дмитрии Абрамовиче;
  • заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,
  • заместителе министра юстиции Виталии Василике,
  • экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;

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  • экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке;
  • заместителе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке;
  • экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском;
  • замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец;
  • заместителе министра юстиции Иване Лещине;

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  • замминистра образования и науки Любомире Мандзий;
  • замминистра развития общин и территорий Вячеславе Негоде;
  • экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.

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Также НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларации действующего и предыдущего президентов Украины Владиимра Зеленского и Петра Порошенко.

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Теги: НАПК, декларации, чиновники
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