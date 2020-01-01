НАПК проверит декларации еще 19 чиновников: Названы фамилии
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 19 должностных лиц. Об этом сообщается на сайте НАПК.
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Согласно сообщению, в списке субъектов декларирования - 12 нынешних и бывших заместителей министров. В частности, речь идет о:
- первом замминистра инфраструктуры Дмитрии Абрамовиче;
- заместителе министра цифровой трансформации Александре Борнякове,
- заместителе министра юстиции Виталии Василике,
- экс-заместителе министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрие Грымчаке;
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- экс-заместителе министра здравоохранения Михаиле Загрийчуке;
- заместителе министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарасе Качке;
- экс-заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Станиславе Ковалевском;
- замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец;
- заместителе министра юстиции Иване Лещине;
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- замминистра образования и науки Любомире Мандзий;
- замминистра развития общин и территорий Вячеславе Негоде;
- экс-заместителе министра развития общин и территорий/бывшем замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Льве Парцхаладзе.
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Также НАПК начало проверку деклараций главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Константина Гейко.
Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларации действующего и предыдущего президентов Украины Владиимра Зеленского и Петра Порошенко.
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