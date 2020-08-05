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Эксперт рассказал о рисках резкого повышения "минималки"

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Повышение соцстандартов могут быть нивелированы ростом инфляции и снижением эффективности бизнеса.
Эксперт рассказал о рисках резкого повышения "минималки"
Эксперт рассказал о рисках резкого повышения "минималки"
НБУ

Резкие повышения минимальной заработной платы в Украине будут иметь лишь краткосрочные эффекты. В дальнейшем они будут нивелироваться ростом инфляции и снижением эффективности бизнеса. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель подразделения макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

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“Дальнейший рост реальных зарплат должен замедлиться по сравнению с допандемичными темпами из-за относительной ограниченности трудовой миграции и ослабления потенциала роста производительности труда“, - сказал эксперт.

По словам Николайчука, динамика зарплат демонстрирует относительно высокую гибкость. Так, в период карантина бизнес достаточно быстро адаптировал их к новым реалиям, используя такие варианты, как сокращение рабочей недели, неоплачиваемые отпуска и ограничение выплат премий.

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“Поэтому негативные последствия для уровня безработицы, как и во время предыдущих кризисов, не должны быть столь значительными, как в среднем в других странах“, - отметил экономист.

Напомним, что в Европейской бизнес ассоциации заявили, что планы Кабмина по увеличению минимальной зарплаты являются тревожным сигналом о том, что может быть увеличена налоговая нагрузка на оплату труда.

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Теги: минимальная зарплата, бизнес, инфляция
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