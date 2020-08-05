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Украинцы заплатят за августовский газ на 9% больше

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Рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода.
Украинцы заплатят за августовский газ на 9% больше
Украинцы заплатят за августовский газ на 9% больше
depositphotos.com

ГК “Нафтогаз Украины“ установила цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб. м, что на 9% выше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщается на сайте компании.

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Согласно сообщению, цена указана с НДС, но без учета стоимости распределения (доставки) газа в рамках тарифа “Месячный“.

“Цена газа выросла на 0,27 грн за куб. м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода“, - говорится в сообщении.

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В Нафтогазе также отметили, что с завершением действия режима регулируемых цен на газ для населения компания будет публиковать цены в рамках тарифа “Месячный“ в начале месяца потребления. До 1 августа 2020 года цена газа для бытовых клиентов компании была единой и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

Напомним, что с 1 августа в Украине заработал рынок газа.

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Теги: Нафтогаз, цены на газ, коммунальные тарифы
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