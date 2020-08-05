Контроль за тратой средств по соцпрограмме будет осуществляться банками и торговыми сетями.

Деньги за "пакет малыша" можно потратить только на ребенка - Минсоцполитики gprda.gov.ua

Деньги, выплаченные государством в качестве соцпомощи вместо “пакета малыша“, украинские родители смогут потратить только по назначению. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Евгений Котик, сообщает Корреспондент.

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По словам чиновника, требовать каких-то отчетов от родителей министерство не планирует. При этом вводится система, по которой за деньги можно будет купить только детские товары и только в определенных магазинах, принимающих участие в проекте на договорных условиях.

“Мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую ​​систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать“, - пояснил Котик.

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По его словам, одной из основных задач этого пилотного проекта является узнать, какая форма - натуральная или денежная - будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров является наиболее оптимальным“.

Напомним, что в конце июля Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому вместо “пакета малыша“ роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету.