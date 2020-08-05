Энергоатом будет продавать половину электроэнергии населению за 1 копейку

Госкомпания сможет продавать более 40% электроэнергии на рыночных условиях для промышленных потребителей.

Кабинет министров Украины обязал государственную компанию “Энергоатом“ продавать 50% электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, данное решение позволит Энергоатому продавать больше своей электроэнергии на рынке для промышленных потребителей, что улучшит финансовое положение компании. При этом отечественный бизнес получит более дешевую электроэнергию, а ее конечная цена для бытовых потребителей не изменится.

“Будет увеличен отпуск электроэнергии, которую госкомпании “Энергоатом“ и “Укргидроэнерго“ смогут продавать по двухсторонним договорам и на других сегментах рынка. Это улучшит финансовое положение этих госкомпаний, это поставит на понятный уровень отношения на энергетическом рынке“, - сказал Шмыгаль.

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По словам премьера, благодаря этому решению Энергоатом сможет продавать более 40% своей электроэнергии на рыночных условиях для промышленных потребителей, тогда как ранее эта доля составляла только 10%.

Напомним, что Украина может запретить импорт электроэнергии до 2022 года.

