Кабмин урезал выплаты детям ФЛП: Подробности

Cредства перенаправят ФГИ из Фонда борьбы с COVID-19.

Кабинет министров урезал выплаты на детей физических лиц-предпринимателей на 48,4 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина.

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Согласно сообщению, украинское правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа. Эти средства будут перенаправлены на другую бюджетную программу.

Кабмин урезал выплаты детям ФЛП Скриншот

В частности, эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы с COVID-19 для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации госимущества.

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“На эту же сумму сократились расходы по программе “Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога“, - говорится в сообщении.

Напомним, что Кабинет министров Украины на заседании в среду, 5 августа, утвердил Государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 гг.