Главный киберполицейский Украины скрыл дом в Киеве за 7,5 млн грн - СМИ

Александр Гринчак с семьей, вероятно, проживают в доме на берегу Днепра площадью 221 кв. м.

Начальник департамента киберполиции Украины Александр Гринчак не указал в декларации дом площадью 221 кв. м. в Киеве, которым официально владеет его мать. Об этом говорится в материале агентства Следствие.Инфо.

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По данным журналистов, дом расположен на территории жилого комплекса “Итальянский квартал“ на берегу Днепра в Оболонском районе столицы. И именно там сейчас может жить главный киберполицейский с семьей.

Сообщается, что еще в 2016 году мать Александра Гринчака Людмила приобрела жилье в одной из виллет в этом ЖК. В ноябре 2017 года Киевский городской совет передал ей в собственность земельный участок под этим домом.

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“С учетом цен на другие дома комплекса, жилье на 221 квадрат здесь может стоить от семи с половиной миллионов гривен. Людмила Гринчак не обладает ни одним бизнесом, которым можно было бы объяснить происхождение средств на покупку этой недвижимости“, - говорится в материале.

В декларациях о доходах за 2016-2018 годы Александр Гринчак указывал свою мать как члена семьи, но в документах об этом доме не вспоминал. Мы выяснили, что киберполицейский с семьей сейчас может жить именно там. В частности, у дома на территории “Итальянского квартала“, которым владеет мать Гринчака, мы зафиксировали автомобиль, которым пользуется его жена.

В агентстве уточнили, что Александр Гринчак возглавляет департамент киберполиции Украины около года. В целом в структуре МВД он работает с 1995 года.





“За это время, судя по декларациям правоохранителя, он не заработал ни на собственное жилье, ни на автомобиль. В то же время Гринчак пользуется внедорожником Lexus GX460 2016 года, которым владеет его отец. А жена киберполицейского ездит на авто Lexus RX350 2012 года, который принадлежит теще Гринчака“, - утверждают журналисты.

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При этом, по их данным, ни отец, ни теща киберполицейского официально не получают доходов, которые могли бы объяснить покупку этих автомобилей.



“На вопрос “Следствия.Инфо“ о недекларировании дома в “Итальянском квартале“ Александр Гринчак заметил, что это жилье его матери. На тезис журналиста о том, что именно киберполицейский проживает в этом доме, Гринчак не ответил“, - говорится в материале.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 19 должностных лиц.