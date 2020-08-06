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Кабмин поднял соцвыплаты семьям погибших на Донбассе: Названы цифры

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Правительство решило вопрос пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.
Кабмин поднял соцвыплаты семьям погибших на Донбассе
Кабмин поднял соцвыплаты семьям погибших на Донбассе
Урядовий портал

Кабинет министров Украины предоставил адресную помощь к пенсиям членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС. Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, правительство по настоянию главы государства оперативно решило вопрос пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в первые годы войны.

“Это именно те военнослужащие, которые не имели хорошего денежного обеспечения, не было надбавок за выслугу лет, воинского звания. Собственно, в их семьях сегодня пенсии низкие - в полтора-два раза ниже, чем нынешние. Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям“, - сказала Лазебная.

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По ее словам, отныне самая маленькая пенсионная выплата для членов семей погибших героев, где есть один нетрудоспособный, составит 7 800 грн, если двое нетрудоспособных - 12 200 грн, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 грн.

“Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь“, - сообщила министр.

Напомним, что 22 июля правительство выделило 13,1 млн грн на выплату одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших или ставших лицами с инвалидностью во время участия в антитеррористической операции.

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Теги: погибшие в АТО, соцвыплаты, Кабмин
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