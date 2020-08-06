Банки часто имеют право самовольно изменять комиссии, тарифы и размер кредитного лимита.

Что делать, чтобы кредитный лимит не перерос в долг: Советы НБУ depositphotos.com

При получении в банке платежной карты с кредитным лимитом необходимо обязательно обращать внимание на стоимость пользования этой услугой. Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины, размещенном на Facebook-странице регулятора.

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“Представьте ситуацию: вы подписали с банком анкету-заявление и получили две платежные карты - обычную платежную и кредитную с лимитом 5 тыс грн. Со временем вы перестали пользоваться карточкой, однако не стали ее закрывать. Через несколько лет получили приглашение в суд и узнали, что кредитный лимит в размере 5 тыс грн перерос в долг 20 тыс грн. Это вовсе не воображаемая ситуация. В НБУ поступают такие обращения потребителей финуслуг“, - отмечают в Нацбанке.

Там напоминают, что клиент, подписывая анкету-заявление, ставит “галочку“ об ознакомлении с условиями и правилами обслуживания и соглашается с договором.

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“Однако такая анкета или договор присоединения фактически могут быть кредитным договором с банком. Подписывая эти документы, вы можете получить обязательства. Даже если не полностью поняли условия пользования кредитным лимитом“, - предупреждают в НБУ.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в Нацбанке рекомендуют украинцам соблюдать несколько правил:

обращайте внимание на стоимость пользования кредитным лимитом. Эта информация должна быть указана в правилах и условиях, размещенных на сайте. Также основные условия должны быть указаны в самой анкете-заявлении и договоре присоединения. Иначе - банк нарушает ваши права;

обратите внимание, что финучреждение по условиям договора может получить право самовольно изменять комиссии, тарифы и размер кредитного лимита. Но должно предупреждать об изменениях на своем веб-сайте за 30 дней;

всегда просите паспорт кредита. Там должна быть указана стоимость и основные условия кредита. Банк обязан выдавать паспорт для кредита больше минимальной зарплаты.

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В НБУ отмечают, что уже приняли требования к раскрытию банками полной информации об услугах и их стоимости в рекламе и на сайтах. Финучреждения будут обязаны их соблюдать с сентября 2020 года.

“Следующий шаг - требования к договорам. НБУ планирует установить такие требования, чтобы клиенты лучше понимали условия получения услуг, свои права и обязанности, а также ответственность за их нарушение“, - сообщили в Нацбанке.

Напомним, в НБУ посоветовали украинцам быть очень осторожными при обращении в финансовые учреждения, предоставляющие кредиты “под 0%“.