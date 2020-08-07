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Зеленский в четверг внесет в ВР законопроект о повышении "минималки" - ОП

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Основным источником для финансирования должна стать экономия на обслуживании госдолга.
Зеленский в четверг внесет в ВР законопроект о повышении "минималки" - ОП
Зеленский в четверг внесет в ВР законопроект о повышении "минималки" - ОП
Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский в четверг внесет в парламент законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает Интерфакс-Украина. По ее словам, нардепы могут рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

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“Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тыс грн. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины“, - сказала Ковалив.

В соответствии с предложенными изменениями в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга.

Представитель ОП напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает повышение минимальной зарплаты в 2021 году в два этапа - до 6 тыс грн и до 6,5 тыс грн.

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“На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который в соответствии с законом правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года“, - сказала Ковалив.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине есть ресурс для увеличения минимальной заработной платы до 5 тыс грн с 1 сентября 2020 года.

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Теги: Зеленский, минимальная зарплата, законопроект
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