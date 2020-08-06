Только 9% респондентов выезжали или планируют поехать за границу этим летом.

Для двух третей украинцев летнего отпуска-2020 не будет - Опрос depositphotos.com

Две трети украинцев (66%) не планируют и не были в отпуске летом 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“.

Читай также: Куда поехать в Украине на море 2020: Три недорогих варианта

Согласно данным исследования, только каждый третий опрошенный уже был в отпуске летом 2020 года (16%) или планируют его (18%).

“Среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, - 43% будут проводить его в своем населенном пункте, и столько же - в другом регионе Украины“, - говорится в пресс-релизе по результатам опроса.

Читай также: Почему важно делать остановки на пути к морю: Советы водителю

Также уточняется, что только 9% респондентов выезжали или планируют поехать за границу. Тех, кто планирует отпуск, относительно больше среди молодых и более богатых.

Напомним, что согласно результатам одного из соцопросов в начале лиюня 2020 года большинство украинцев собирались в отпуск, несмотря на пандемию коронавируса. Так, 30,5% опрошенных выбрали вариант “после открытия границ - в первый же самолет“, еще 24,6% участника опроса в этом году собирались путешествовать только по Украине.