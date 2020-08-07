Глава IT-отдела ПриватБанка уволился из-за низкой зарплаты: Подробности

Андрей Гриценюк ушел в коммерческий банк из-за ограничения зарплат в госсекторе.

Член правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из финучреждения из-за ограничения зарплат в госсекторе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член наблюдательного совета банка Роман Сульжик.

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“Уволился не потому, что ему что-то не нравится в ПриватБанке, - он сам мне не раз говорил, что это - один из самых интересных вызовов в мире для специалиста IT, наравне работы в Netflix или Google. Он уволился потому что ему, как и другим руководителям Привата и членам наблюдательного совета, уже около полугода не платят честную зарплату“, - написал Сульжик.

Сам Гриценюк подтвердил информацию изданию НВ и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке, а поскольку он уже пять месяцев получает нерыночную зарплату, он согласился.

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Гриценюк работает в IT-секторе почти 20 лет. В частности, он руководил технологическими подразделениями в таких финучреждениях, как Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк, также в Национальном банке Украины.

Напомним, что зарплаты украинским ТОП-чиновникам ограничили в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса. На период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен.