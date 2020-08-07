Участники военных действий на Донбассе не обязаны отчитываться об имущественном состоянии и доходах.

Декларацию об имущественном состоянии и доходах обязаны подавать только украинские военные, чьи должности связаны с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. Об этом говорится в разъяснении Национального агентства по предотвращению коррупции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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При этом в НАПК сообщили, что декларации должны подавать военные, имеющие воинское звание “майор“, “капитан 3 ранга“ и выше, а также те, кто проходят службу в военном комиссариате независимо от звания.

Кто из военных должен подавать декларацию: Разъяснение НАПК t.me/NAZK_gov_ua

“Те же, кто сегодня непосредственно защищает наше государство или учится военному искусству, не обязаны подавать декларации“, - говорится в разъяснении.

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Напомним, что на днях Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 19 должностных лиц. В списке субъектов декларирования - 12 нынешних и бывших заместителей министров.