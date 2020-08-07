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Зеленский внес в Раду законопроект о повышении "минималки"

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Президент предлагает поднять минимальную зарплату до 5 тыс грн с 1 сентября.
Зеленский внес в Раду законопроект о повышении "минималки"
Зеленский внес в Раду законопроект о повышении "минималки"
Слуга народа/Facebook

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты в Украине до 5 тыс грн с 1 сентября 2020 года. Соответствующий документ №3963 опубликован на сайте украинского парламента.

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Согласно информации, размещенной на сайте, президентский законопроект уже передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив сообщила, что нардепы могут рассмотреть законопроект о повышении минимальной зарплаты на внеочередном заседании в августе.

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Она также отметила, что согласно документу основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании госдолга.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине есть ресурс для увеличения минимальной заработной платы до 5 тыс грн с 1 сентября 2020 года.

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Теги: Зеленский, минимальная зарплата, законопроекты
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