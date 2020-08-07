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В США хотят обложить налогом миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

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Полученные средства сенаторы предлагают использовать для финансирования системы здравоохранения.
В США хотят обложить налогом миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
В США хотят обложить налогом миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
depositphotos.com

В Соединенных Штатах Америки предлагают ввести разовый налог для миллиардеров, чье состояние увеличилось во время пандемии COVID-19. Соответствующий законопроект авторства сенаторов Берни Сандерса, Эда Марки и Кристена Гилибранда зарегистрирован в Конгрессе США, сообщает Лига.

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Документ, в частности, предусматривает введение ставку налога в размере 60% на доходы миллиардеров, полученные в период с 18 марта по 1 января 2020 года.

Авторы законопроекта сообщают, что налог коснется только 467 человек, которые представляют всего 0,001% населения США. Полученные средства сенаторы предлагают использовать для финансирования системы здравоохранения.

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По подсчетам авторов законопроекта, после выплаты по новому налогу, у американских миллиардеров останется еще $310 млрд дохода, полученного ими во время пандемии.

Напомним, что собственный капитал основателя Facebook Марка Цукерберга впервые превысил 100 миллиардов долларов.

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Теги: налоги, миллиардеры, пандемия
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