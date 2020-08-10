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НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты

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Ранее это могли делать только финучреждения, уполномоченные Нацбанком.
НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты
НБУ разрешил всем банкам принимать изношенные банкноты
depositphotos.com

Национальный банк Украины улучшил взаимодействие банков с клиентами - физическими и юридическими лицами - при работе с наличными деньгами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, украинским банкам будет разрешено принимать и передавать для исследования в НБУ сильно изношенные банкноты.

“В частности, регулятор: уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот; определил, что принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк могут не только уполномоченные банки, но и все другие украинские банки“, - говорится в сообщении.

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В НБУ уточнили, что соответствующие нормы предусмотрены постановлением Правления Нацбанка от 31 июля, которое вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

Напомним, что украинцы все меньше используют платежные карточки для получения наличных средств, отдавая предпочтение безналичным операциям, сообщили в НБУ.

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Теги: НБУ, банкноты, изношенные деньги
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