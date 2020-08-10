Ставки по депозитам в гривне резко упали: Подробности

На протяжении месяца рекордно подешевели краткосрочные вклады в национальной валюте.

В Украине в течение месяца наблюдалась тенденция снижения ставок по банковским вкладам для всех валют. Об этом говорится в обзоре актуальных депозитных программ в банках, опубликованном изданием Лига.

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“Значительно подешевели гривневые сбережения (более одного процентного пункта). Валютные вклады снизили доходность не столь существенно (до 0,11 п.п.)“, - говорится в обзоре.

Снизили ставки 15 из 26 банков: Кредиагриколь, Восток, ОТП Банк, Универсалбанк, Альфа-Банк, Аккорд Банк, БТА Банк, ПИН Банк, Пивденный, Пиреус, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Юнекс, Укрэксимбанк.

Сообщается, что рекордно подешевели гривневые вклады на сроки до месяца - на 1,17 п.п. до 6,87% годовых. Также потеряли в цене сбережения на период от 3 до 6 месяцев (на 0,77 п.п. до 7,68% годовых).

Ставки по депозитам в гривне резко упали finance.liga.net

“Бессрочные сбережения подешевели на 0,66 п.п. до 4,91% годовых. Средняя ставка для сроков от полугода до года снизилась на 0,54 п.п. и составляет 8,08% годовых. Депозиты сроком свыше года сбросили 0,45 п.п. и предлагают 8,11% годовых. Доходность вкладов на период от месяца до трех опустилась также на 0,45 п.п. до 6,35% годовых“, - сообщает издание.

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Напомним, что в конце июля Фонд гарантирования вкладов физических лиц совместно с системой “ProZorro.Продажи“ открыли общественный доступ к Реестру активов неплатежеспособных банков.