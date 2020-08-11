"Дружеские цифровые финансы": В Украине стартовал новый образовательный сериал

Продукт призван помочь украинцам стать финансово грамотными.

В Украине презентовали новый образовательный сериал - “Дружеские цифровые финансы“. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, сериал состоит из 8 эпизодов продолжительностью 6-11 минут. По мнению его авторов, продукт “поможет сформировать семейный бюджет, научит различать дебетовую и кредитную карты, ознакомит с особенностями кредитов и депозитов, расскажет о валютном счете и онлайн-банкинге“.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, показатели финансовой грамотности украинцев - одни из самых низких в Европе.

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“Украинцы диджитализированы и очень продвинуты по расходованию денег. Но вместе с тем, они тревожно теряются в финансах: в том, как рассчитать семейный бюджет, процент по кредиту или сэкономить денег для отпуска“, - сказала чиновница.

Напомним, что государственный ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.