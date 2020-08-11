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Расходы по больничным в Украине в июле выросли на 100 млн грн

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Среднедневной размер помощи от Фонда соцстраха составил 331,5 грн.
Расходы по больничным в Украине в июле выросли на 100 млн грн
Расходы по больничным в Украине в июле выросли на 100 млн грн
depositphotos.com

Фонд социального страхования Украины в июле принял заявлений на расчеты по временной потере трудоспособности на сумму 667,5 млн грн. Это на 18%, или 101,8 млн грн больше, чем в июне 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

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“В июле за компенсацией утраченного заработка по больничным листам обратились 103,8 тысяч застрахованных лиц. В общей сложности они провели на больничном более 2 млн дней“, - говорится в сообщении.

Также в Фонде уточнили, что среднедневной размер помощи от ФССУ за этот период составил 331,5 грн.

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В ведомстве напомнили, что согласно закону рабочие органы Фонда осуществляют финансирование страхователей в течение десяти рабочих дней после поступления заявления-расчета на выплату материального обеспечения застрахованным лицам.

Напомним, что по состоянию на конец июля Фонд социального страхования Украины принял на оплату больничные листы, выданные по причине изоляции в связи с COVID-19, на сумму более 10 млн грн.

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Теги: Больничные, фонд социального страхования, социальные выплаты
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