В Украине вводят новые правила защиты прав потребителей финуслуг: Что известно

НБУ ужесточает требования к рекламе и сайтам банков.

С 1 сентября 2020 года в Украине заработают новые требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах. Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

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Согласно сообщению, главное изменение - наличие достоверной, правдивой, актуальной и достаточной по объему информации о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках.

“Это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения“, - говорится в сообщении.

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В частности, теперь все банки будут обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность его погашения, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат, условия досрочного снятия денег с депозита.

Также на сайтах банков должны заработать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

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Согласно новым требованиям, реклама кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге. Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита - реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита - годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

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При этом в НБУ отметили, что требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и ФЛП, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

“За ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение“, - уточнили в Нацбанке.

Напомним, что в ІІІ квартале 2020 года спрос на кредиты в Украине со стороны как населения, так и бизнеса восстановится, а условия кредитования смягчатся. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных менеджеров 24 украинских банков, проведенного НБУ.