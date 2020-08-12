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В Украине выросли выплаты декретных пособий: Подробности

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Среднедневной размер пособия по беременности и родам в июле составил 281,8 гривны.
В Украине выросли выплаты декретных пособий
В Украине выросли выплаты декретных пособий
depositphotos.com

В июле 2020 года Фонд социального страхования Украины выделил на финансирование пособий по беременности и родам в размере 490,8 млн грн. Об этом сообщается на сайте учреждения. Согласно сообщению, это на 12,7%, или 55,1 млн грн больше, чем в июне 2020 года.

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“В общей сложности выплаты начислены для более 13 тысяч работающих женщин за более 1,7 млн дней пребывания в декретных отпусках. Среднедневной размер пособия по беременности и родам в июле составил 281,8 гривны“, - говорится в сообщении.

В Фонде также напомнили, что пособие по беременности и родам в размере 100% средней заработной платы предоставляется работающим женщинам за весь период декретного отпуска.

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Напомним, что Фонд социального страхования Украины в июле принял заявлений на расчеты по временной потере трудоспособности на сумму 667,5 млн грн. Это на 18%, или 101,8 млн грн больше, чем в июне 2020 года.

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Теги: социальная помощь, декретные выплаты, фонд социального страхования
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