Завхоз Нацполиции открыл под Киевом клуб отдыха с бассейнами - СМИ

Сын Ивана Наумова владеет фирмой, которая открыла элитный развлекательный комплекс.

Сын начальника Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Ивана Наумова владеет фирмой, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Об этом сообщается в журналистском расследовании портала Bihus.Info.

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По данным авторов материала, бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал.

Указано, что Наумов постоянно посещал комплекс накануне и после его открытия - в частности, в рабочее время. При этом его действия выглядели как управление процессом обустройства комплекса. Журналистов же Наумов уверял, что никакого отношения к NAVY не имеет.

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Хотя на следующий день полицейский чиновник написал в соцсети пост, в котором признал, что этим проектом занимается его сын Николай. Тот якобы получил деньги из семейного бюджета.

“По данным госреестра юрлиц, сын нацполовца Николай Наумов внес в уставной капитал свежесозданной компании-арендатора комплекса (ООО “Радиус 88“) 2 млн грн. Вместе с тем по состоянию на конец 2019-го Наумов задекларировал совокупных семейных сбережений чуть больше половины от этой суммы (1,3 млн)“, - говорится в расследовании.

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Ранее журналисты портала сообщали, что Иван Наумов ездит на работу то на Chrysler товарища, то на машинах Volkswagen Touareg. Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас построен комплекс NAVY, а также участок, на котором строится 5-этажный дом. При этом официальных доходов, на которые теща чиновника могла все это приобрести, они не обнаружили.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций еще 19 должностных лиц. В списке субъектов декларирования - 12 нынешних и бывших заместителей министров.