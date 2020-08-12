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В Украине существенно подешевели овощи: Названа причина

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В июле цены на овощи борщового набора упали на 15%.
В Украине существенно подешевели овощи: Названа причина
В Украине существенно подешевели овощи: Названа причина
depositphotos.com

Стоимость борщового набора в Украине на сегодня ниже, чем в 2019 году, и может еще упасть. Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Сообщается, что, несмотря на подорожание большинства продуктов, в июне овощи борщового набора наоборот, начали дешеветь. А уже в июле цены упали на 15%. Так, сейчас средняя стоимость моркови составляет 8 гривен, а килограмм картофеля можно купить за 5 гривен.

“Причиной такой тенденции эксперты называют хороший урожай, который сформировал избыток предложения. Ведь в прошлом году украинские аграрии не удовлетворили до конца спрос украинского рынка в овощах борщового набора. Их приходилось импортировать. Именно поэтому цены были выше“, - говорится в материале.

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Ранее Госстат сообщил, что продукты питания в Украине за июль подешевели на 1,5%, в том числе яйца на 15,1%, овощи - на 15%. При этом фрукты подорожали на 1%.

Напомним, что в Национальном банке Украины предупредили о грядущем росте инфляции.

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Теги: овощи, борщевой набор, цены на продукты
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