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НАПК выявило риски в законе о защите украинцев от коллекторов

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Агентство направило заключение экспертизы в профильный парламентский комитет.
НАПК выявило риски в законе о защите украинцев от коллекторов
НАПК выявило риски в законе о защите украинцев от коллекторов
depositphotos.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило коррупционные риски в законопроекте о защите украинцев от коллекторов. Об этом сообщается на сайте агентства.

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В частности, в ведомстве указывают, что понятие “просроченная задолженность“ в документе определено как “не выполненное в установленный срок денежное обязательство должника, возникшее в том числе из других оснований, предусмотренных законодательством Украины“.

“Такое определение позволит коллекторам требовать долги даже в случаях, когда законом установлен только судебный порядок их взыскания“, - предупреждают в НАПК.

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Также, по мнению экспертов агентства, внедрение закона может привести к неравным условиям для юридических лиц, которые планируют заниматься коллекторской деятельностью, и к злоупотреблениям должностных лиц при рассмотрении заявлений о выдаче лицензии.

НАПК выявило риски в законе о защите украинцев от коллекторов
НАПК выявило риски в законе о защите украинцев от коллекторов
НАПК

Кроме того, по мнению НАПК, в законе не определен четкий механизм аннулирования лицензии коллектора, а именно:

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  • не предусмотрены четкие требования к содержанию актов проверок, согласно которым можно аннулировать лицензию;
  • не определены субъекты, имеющие право составлять такие акты;
  • не определены права субъектов на обжалование соответствующих решений органа лицензирования.

“Поскольку проект требует доработки, НАПК направило заключение экспертизы в соответствующий комитет Верховной Рады“, - подытожили в агентстве.

Напомним, что Национальное агентство по предупреждению коррупции в результате мониторинга обнаружило наличие коррупционных факторов в законопроекте №2133 “О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности“.

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Теги: коллекторы, НАПК, долги
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