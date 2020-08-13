Количество чиновников, не подающих декларации, уменьшилось на треть - НАПК

Наименее законопослушными оказались сотрудники ГСЧС.

Национальное агентство по предотвращению коррупции получило 10 тысяч сообщений от органов власти и других учреждений относительно непредоставления их сотрудниками деклараций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читай также: Телеведущие, футболисты, певцы: сколько заработали селебритиз в 2019 году

Согласно информации НАПК, наибольшее количество таких сообщений поступило из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В целом же больше всего сотрудников, которые не подали декларации, оказалось в таких учреждениях:

2 тыс - комитеты, службы, государственные агентства, фонды, территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти;

1,7 тыс - государственные и казенные предприятия;

1,7 тыс - Министерство внутренних дел Украины, Национальная полиция;

1,6 тыс - пенитенциарные органы (колонии, центры, изоляторы).

Читай также: НАПК проверит декларации еще 19 чиновников: Названы фамилии

“По сравнению с прошлым годом, количество чиновников, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть - с 14 до 10 тысяч“, - уточнили в НАПК.

Напомним, что по итогам декларационной кампании-2020 почти 8 тысяч украинцев задекларировали доходы в размере более 1 млн грн.