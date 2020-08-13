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Количество чиновников, не подающих декларации, уменьшилось на треть - НАПК

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Наименее законопослушными оказались сотрудники ГСЧС.
Количество чиновников, не подающих декларации, уменьшилось на треть - НАПК
Количество чиновников, не подающих декларации, уменьшилось на треть - НАПК
НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции получило 10 тысяч сообщений от органов власти и других учреждений относительно непредоставления их сотрудниками деклараций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно информации НАПК, наибольшее количество таких сообщений поступило из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В целом же больше всего сотрудников, которые не подали декларации, оказалось в таких учреждениях:

  • 2 тыс - комитеты, службы, государственные агентства, фонды, территориальные подразделения центральных органов исполнительной власти;
  • 1,7 тыс - государственные и казенные предприятия;
  • 1,7 тыс - Министерство внутренних дел Украины, Национальная полиция;
  • 1,6 тыс - пенитенциарные органы (колонии, центры, изоляторы).

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“По сравнению с прошлым годом, количество чиновников, которые не подали декларации, уменьшилось почти на треть - с 14 до 10 тысяч“, - уточнили в НАПК.

Напомним, что по итогам декларационной кампании-2020 почти 8 тысяч украинцев задекларировали доходы в размере более 1 млн грн.

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Теги: чиновники, НАПК, декларации
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