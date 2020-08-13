В поездах Интерсити+ заработала программа лояльности: покупай раньше - плати меньше.

В Укрзализныце рассказали, как сэкономить на ж/д билетах Укрзализныця/Facebook

Пассажиры скоростных поездов Интерсити+ смогут экономить на билетах при условии их покупки заранее. Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

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Согласно сообщению, для вагонов 1-го класса отныне действует программа лояльности: покупай раньше - плати меньше.

“Выгодные скидки действуют, если покупать билеты в Интерсити+ за 90-30 суток до даты отправления поезда. Скидка действует для путешествий во внутреннем сообщении по территории Украины. Пассажиры могут экономить от 40% до 10% стоимости билета“, - говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказали, как сэкономить на ж/д билетах Укрзализныця

При этом в Укрзализныце предупредили, что за несколько суток до даты отправления поезда билеты, наоборот, дорожают. Так, за 4-2 суток до отправления стоимость повышается на 10%, а за 1 сутки - на 15%.

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“Отмечаем, что скидка (или повышение) начисляется только на плацкартную часть билета“, - уточнили в Укрзализныце.

Напомним, что с пятницы, 7 августа, Укрзализныця продает билеты на все 100% мест в региональных поездах с 800-й нумерации, которые следуют в Киев или из Киева.