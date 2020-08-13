В Нацбанке рассказали, как избежать превращения ставки по кредиту с 0% в 1700%.

Микрокредиты в Украине: Как не попасть в кабалу depositphotos.com

Ставка по кредитам, которые предлагают в своей рекламе украинские небанковские учреждения, с учетом штрафов, комиссий и пени может достигнуть 1700%. Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины.

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“Кредиты без паспорта и справки о доходах“, “кредиты под 0% за 10 минут“, “займы клиентам с плохой кредитной историей“ - именно так свои услуги часто рекламируют небанковские финансовые учреждения. Однако украинцам следует осторожно относиться к таким кредитам. Ведь долг может вырасти в разы“, - предупреждают в НБУ.

Там приводят три правила, которые помогут избежать ситуации, когда кредит “под 0%“ превращается в кредит “под 1700% годовых“.

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1. Обращать внимание, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Кстати, годовую процентную ставку финансовые компании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты могут даже не обратить внимание.

2. Не забывать, что небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1-2%, но это ставка за один день.

Условные 1-2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10-20 гривен в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременного выполнения своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня.

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3. Необходимо сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки платежа. Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг клиента в разы.

Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки).

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Напомним, начальник управления защиты прав потребителей Национального банка Украины Ольга Лобайчук посоветовала украинцам быть очень осторожными при обращении в финансовые учреждения, предоставляющие кредиты “под 0%“.